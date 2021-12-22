Парк Малиновка защитили от застройки. Депутаты ЗакСа включили парк в охранную зону

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В среду, 22 декабря, депутаты Заксобрания включили парк Малиновка в Красногвардейском районе Петербурга в охранную зону. Соответствующие поправки к закону о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП) уже передали на подписание губернатору Александру Беглову.
Почти 10 лет в Малиновке пытались возвести храм, но местные жители были против. В 2010 году Смольный отдал часть парка под застройку. Все эти годы строительство храма поддерживал экс-спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, но осенью 2021-го он избрался в Госдуму и переехал в Москву. Поэтому депутаты смогли вернуть территорию обратно парку только сейчас, в декабре 2021-го.
Источник: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, «Фонтанка»