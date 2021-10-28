Коктейльный бар «Медные трубы» на время ковидных ограничений запустил поп-ап проект — суши-бар с блюдами японской кухни от шеф-повара заведения Ильи Рыжова.
Заказы принимают с четверга по воскресенье с 18:00 и до полуночи в директе инстаграма, а также по телефону +7 (929) 046 47 50.
В меню два сета — в первый, стоимостью 2200 рублей, входит два блюда и два напитка на выбор, а также грибы муэр с азиатской заправкой. Во втором сете, стоимостью 3960 рублей — четыре блюда и четыре напитка на выбор, а также большая порция грибов муэр с азиатской заправкой.