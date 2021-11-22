С 1 января 2022 в Петербурге проезд в общественном транспорте подорожает на 5 рублей

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В Смольном рассказали, как изменятся цены на проезд в общественном транспорте в Петербурге с 1 января 2022 года:
— проезд в метро и в наземном транспорте подорожает на 5 рублей (то есть жетон в метро будет стоить 65 рублей вместо 60, а проезд в автобусе, троллейбусе и трамвае — 60 вместо 55);
— проезд в общественном транспорте по «Подорожнику» подорожает на 4 рубля (45 рублей в метро и 40 рублей в наземном транспорте);
— проезд в метро по карте МИР подорожает на 2 рубля (теперь он будет стоить 46 рублей вместо 44);
— проезд в метро по Единой карте петербуржца станет дешевле на 4 рубля (35 рублей).
Источник: пресс-служба Смольного