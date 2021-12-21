В Свердловской области смягчили режим QR-кодов

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С 22 декабря по 20 января в Свердловской области отменят QR-коды на входе в ТРЦ. Также до 20 января рестораны, бары и кафе будут работать в ночное время, но посещать их по-прежнему нужно с QR-кодами. Об этом сообщил губернатор области Евгений Куйвашев.
Решения губернатора связаны с уменьшением заболеваемости коронавирусом в регионе.
«Наши меры по борьбе с коронавирусом показывают свою эффективность. Все вместе — прививки, маски, зоны ковид-фри сработали на то, чтобы заболеваемость постепенно пошла вниз», — рассказал губернатор в инстаграме.
Напомним, что в начале декабря в Свердловской области разрешили проходить в салоны связи без QR-кодов и расширили перечень документов удостоверения личности, которые можно показывать на входе в ковид-фри зоны. Их список мы публиковали ранее.
Источник: Евгений Куйвашев