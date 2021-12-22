Купить рекламу
С 20 января по 25 февраля 2022 года в Уральском ГЦСИ (сейчас — филиал Пушкинского музея) пройдет лаборатория по саунд-арту от британских художников Сони Киллман и Рейдела Довера. Подать заявку на участие в проекте можно до 10 января 2022 года.
Программа состоит из двух блоков. Первый от мультимедийной художницы и международного композитора Сони Киллман (автора подкаста о музыке Albumly. — Прим. ред.) создан для изучения новых технологий в музыке и иммерсивных звуковых ландшафтов. Он включает в себя введение в полевую запись, знакомство с визуальным синтезатором Hydra, изучение эмбиент-музыки и создание перформансов и инсталляций. Итогом курса станет финальное произведение, вдохновленное звуками и ландшафтом Урала.
Второй блок представляет визуальный художник Рейдел Довер (основатель музыкальной джаз-группы Tut Vu Vu. — Прим. ред.). Здесь участники исследуют зависимость звука от архитектуры, изучат техники сэмплирования, растягивания звука по времени и других саунд-манипуляций. В программе рассмотрят связь музыки композиторов Элвина Лусье, Стива Райха, Яниса Ксенакиса с работами художников — Кандинского, Габо и Дюшана.
Чтобы принять участие в лаборатории, не обязательно иметь опыт в музыке и визуальном искусстве. Главные требования — наличие ноутбука с выходом в интернет и возраст старше 16 лет. Желательно знание английского выше среднего и наличие музыкального инструмента, который можно приносить с собой на занятия. Плюсом будут знания об авангардных движениях 20 века, модернистской скульптуре и музыкальном искусстве.
По результатам опен-кола сформируется одна группа из 12 человек на две секции. Занятия будут проходить два раза в неделю вечером: в будни и выходные. Чтобы стать участником лаборатории, нужно заполнить анкету.
Лаборатория по саунд-арту проводится в рамках международной программы Russia Creative Bridge 2021–2022 при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве.
Источник: пресс-служба Уральского ГЦСИ