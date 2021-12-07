На Вторчермете появится комьюнити, которое займется преображением района

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Музей истории Екатеринбурга и Библиотека № 31 на Вторчермете запускают проект «Девяностые: время поэтов». Он посвящен творчеству Бориса Рыжего.
Горожане изучат историю района и примут участие в творческих лабораториях. Проект продлится с 13 декабря по март следующего года и будет состоять из четырех кластеров: литературного, историко-экскурсоводческого, исследовательского и урбанистского.
В зависимости от выбранного направления участники проекта напишут собственные пьесы, создадут макет по преобразованию Библиотеки № 31, разработают авторский маршрут по улицам города и другое. В составе тьюторов: сценарист Маша Конторович, архитектор и основатель бюро «Плотинка» Илья Полянских, экскурсовод Музея истории Екатеринбурга Елена Старикова, видеорежиссер, руководитель Центра «Конкордия» Никита Будник.
Ирина Желуденко
координатор проекта, заведующая Библиотеки № 31
После занятий в лабораториях будут созданы арт-проекты, мы постараемся их реализовать. Когда «Девяностые: время проекта» подойдут к концу, откроется комьюнити-центр на базе нашей библиотеки. Здесь будет оборудовано пространство, где участники смогут осуществлять свои идеи.
Подать заявку на участие в литературной и исследовательской лаборатории можно до 10 декабря, на историко-экскурсоводческий сектор и урбанистики — до 16 декабря. Участие бесплатное, желающим нужно отправить заявку в соцсети проекта или на почту devyanostyevremyapo@yandex.ru. В письме необходимо указать ФИО, возраст, место учебы или работы.
Источник: Музей истории Екатеринбурга