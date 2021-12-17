На Невском пьяный водитель сбил насмерть девушку и покалечил ее друга. Коллеги жертв ДТП запустили сбор средств

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Вечером 16 декабря пьяный водитель сбил 23-летнюю Александру и ее 26-летнего друга Спиру на пешеходном переходе на Невском проспекте. Спира попал в реанимацию, а Александра погибла. Об этом сообщил их друг Илья на своей странице в инстаграме.
ДТП попало на видео. По словам очевидцев, от 43-летнего водителя исходил резкий запах алкоголя, в салоне автомобиля также находилась бутылка со спиртным.
Спира и Александра работали в Chang Cafe на Большой Конюшенной. Коллеги молодых людей запустили сбор средств, чтобы помочь маме Александры организовать похороны и поддержать семью Спиры. Реквизиты мамы погибшей Александры (Юлии Примаковой) можно найти здесь, а реквизиты брата Спиры (Леонида Александровича) — тут.
Источник: «Дорожный инспектор» / ВКонтакте, spandor / Instagram