5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Праздничный сезон в «Никольских рядах» стартует 1 декабря. Посетителей ждут ледяная горка и Венецианская карусель
Праздничный сезон в «Никольских рядах» стартует 1 декабря. Посетителей ждут ледяная горка и Венецианская карусель
Новости

Праздничный сезон в «Никольских рядах» стартует 1 декабря. Посетителей ждут ледяная горка и Венецианская карусель

Предновогодний праздничный сезон в «Никольских рядах» стартует 1 декабря. В отличие от прошлого года, теперь вход в культурно-развлекательное пространство будет свободным. Но на некоторые развлечения, например Никольскую горку и Венецианскую карусель, будут действовать разовые и безлимитные билеты. 

Фото: пресс-релиз «Открытие Никольского Двора»
Фото: пресс-релиз «Открытие Никольского Двора»
Фото: пресс-релиз «Открытие Никольского Двора»
Фото: пресс-релиз «Открытие Никольского Двора»

Режим работы «Никольских рядов»:

  • Будние дни: с 14:00 до 21:00;
  • Выходные дни: с 11:00 до 21:00;
  • С 20 декабря 2021 по 9 января 2022: с 11:00 до 20:00.

Стоимость билетов на Никольскую горку и Венецианскую карусель:

  • Разовый билет: 150 рублей (в будние дни), 200 рублей (в выходные и праздничные дни);
  • Безлимитный билет: 500 рублей (в будние дни), 750 рублей (в выходные и праздничные дни).

Источник: пресс-релиз «Открытие Никольского Двора»

Фотографии: пресс-релиз «Открытие Никольского Двора»

скопировать ссылку

Тэги

Дмитрий Песков — об увольнении главы ФСИН, которое не связано с пытками в колониях
Цитата дня
26 ноября 2021

Дмитрий Песков — об увольнении главы ФСИН, которое не связано с пытками в колониях

хочу ещё материалов
Закрыть