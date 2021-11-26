Праздничный сезон в «Никольских рядах» стартует 1 декабря. Посетителей ждут ледяная горка и Венецианская карусель

Купить рекламу
Предновогодний праздничный сезон в «Никольских рядах» стартует 1 декабря. В отличие от прошлого года, теперь вход в культурно-развлекательное пространство будет свободным. Но на некоторые развлечения, например Никольскую горку и Венецианскую карусель, будут действовать разовые и безлимитные билеты.
Режим работы «Никольских рядов»:
Стоимость билетов на Никольскую горку и Венецианскую карусель:
Источник: пресс-релиз «Открытие Никольского Двора»
Фотографии: пресс-релиз «Открытие Никольского Двора»