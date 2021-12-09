Nnedre store в Басковом переулке закрывается. Сейчас в магазине действует скидка 50% почти на весь ассортимент

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Флагманский магазин NNedre store в Басковом переулке объявил о своем закрытии в январе 2022-го. Основательница бренда Нелли Недре уточнила, что сам бренд никуда не пропадет. Она опубликовала манифест, в котором рассказала, как изменится NNedre store после перезапуска. Манифест целиком можно прочитать здесь.
Бренд собирается продвигать идеологию sustainable fashion, то есть стать более экологичным. Сейчас в магазине действуют скидки (до -50%) на большую часть ассортимента.
Подробнее о том, как изменится магазин, можно прочитать в инстаграме бренда:
Источник: nnedre_store / Instagram
Фотографии: nnedre_store / Instagram