5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Nnedre store в Басковом переулке закрывается. Сейчас в магазине действует скидка 50% почти на весь ассортимент
Nnedre store в Басковом переулке закрывается. Сейчас в магазине действует скидка 50% почти на весь ассортимент
Новости

Nnedre store в Басковом переулке закрывается. Сейчас в магазине действует скидка 50% почти на весь ассортимент

Флагманский магазин NNedre store в Басковом переулке объявил о своем закрытии в январе 2022-го. Основательница бренда Нелли Недре уточнила, что сам бренд никуда не пропадет. Она опубликовала манифест, в котором рассказала, как изменится NNedre store после перезапуска. Манифест целиком можно прочитать здесь. 

Бренд собирается продвигать идеологию sustainable fashion, то есть стать более экологичным. Сейчас в магазине действуют скидки (до -50%) на большую часть ассортимента.

Подробнее о том, как изменится магазин, можно прочитать в инстаграме бренда: 

Источник: nnedre_store / Instagram

Фотографии: nnedre_store / Instagram

скопировать ссылку

Тэги

В «Метрополисе» открылся магазин COS
9 декабря 2021

В «Метрополисе» открылся магазин COS

хочу ещё материалов
Закрыть