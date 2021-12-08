Власти Петербурга собираются приостановить выдачу QR-кодов неофициально переболевшим COVID-19

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Смольный собирается отменить ранее принятое решение о выдаче QR-кодов петербуржцам, которые переболели ковидом, но не обращались в поликлинику (при наличии ПЦР-тестов). Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на свои источники.
По мнению главы петербургского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой, практика внесения в реестр переболевших COVID-19 задним числом может быть «вредной», так как искажает статистику.
«Фонтанка» поговорила с петербуржцами и узнала, что получить QR-код с помощью ПЦР-тестов из частных клиник очень трудно. Во многих поликлиниках врачи отказываются выдавать QR-код, ссылаясь на отсутствие официальных распоряжений от городских властей.
Источник: «Фонтанка»