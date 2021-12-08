5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Власти Петербурга собираются приостановить выдачу QR-кодов неофициально переболевшим COVID-19

Смольный собирается отменить ранее принятое решение о выдаче QR-кодов петербуржцам, которые переболели ковидом, но не обращались в поликлинику (при наличии ПЦР-тестов). Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на свои источники. 

По мнению главы петербургского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой, практика внесения в реестр переболевших COVID-19 задним числом может быть «вредной», так как искажает статистику. 

«Фонтанка» поговорила с петербуржцами и узнала, что получить QR-код с помощью ПЦР-тестов из частных клиник очень трудно. Во многих поликлиниках врачи отказываются выдавать QR-код, ссылаясь на отсутствие официальных распоряжений от городских властей.

Источник: «Фонтанка»

скопировать ссылку

Тэги

Группа «Дочь» и Найк Борзов катаются по деревне в клипе «Велосипед»
Видео дня
8 декабря 2021

Группа «Дочь» и Найк Борзов катаются по деревне в клипе «Велосипед»

хочу ещё материалов
Закрыть