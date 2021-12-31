Новогоднее поздравление от The Village в стиле «Июльского дождя»

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Каждый год мы снимаем новогоднее поздравление для наших читателей и этот год, конечно, не стал исключением!
На этот раз мы вдохновлялись «Июльским дождем» Хуциева: устроили небольшой квартирник у нас в Штабе, потанцевали, поставили ёлку и позвали Даню Альшевского из Hyggelig. Всех с наступающим и празднуйте дома!
Автор идеи и режиссер — Мария Гончарова
Оператор и монтажер — Сергей Мутыгуллин
В маленьких и больших ролях: Илья Большаков, Марк Григорьев, Стася Карпова, Олеся Гудыма, Алла Блисс, Лида Кравченко, Майя Ковальски, Ольга Гончарова, Евгений Кондюрин, Александр Романов
Спешл гест стар: Даниил Альшевский