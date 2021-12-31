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Новогоднее поздравление от The Village в стиле «Июльского дождя»
Новогоднее поздравление от The Village в стиле «Июльского дождя»
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Видео дняНовогоднее поздравление от The Village в стиле «Июльского дождя»

Каждый год мы снимаем новогоднее поздравление для наших читателей и этот год, конечно, не стал исключением!

На этот раз мы вдохновлялись «Июльским дождем» Хуциева: устроили небольшой квартирник у нас в Штабе, потанцевали, поставили ёлку и позвали Даню Альшевского из Hyggelig. Всех с наступающим и празднуйте дома!

Автор идеи и режиссер — Мария Гончарова

Оператор и монтажер — Сергей Мутыгуллин

В маленьких и больших ролях: Илья Большаков, Марк Григорьев, Стася Карпова, Олеся Гудыма, Алла Блисс, Лида Кравченко, Майя Ковальски, Ольга Гончарова, Евгений Кондюрин, Александр Романов

Спешл гест стар: Даниил Альшевский

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