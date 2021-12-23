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Новогодняя вечеринка в трамвае
Новогодняя вечеринка в трамвае
Планы на сезон

Планы на сезонНовогодняя вечеринка в трамвае

АвторАнастасия Дубинкина
РедакторСоня Глухова

29 декабря в Екатеринбурге пройдет новогодняя вечеринка «GLAM IN TRAM» в трамвае от проекта «Город говорит».

Участники стартуют на специальном трамвае в 22:00 от Южного трамвайного депо, проедут через Радищева, УПИ, Парк Маяковского и вернутся обратно. В программе события — танцы под сет Леши Черемушкина, арт-директора бара «Шалом Шанхай», и поездка по трамвайному кольцу на два часа. «По дресс-коду и локации — полный шайн брайт лайк э даймонд, а по алкоголю и веселью — полный олинклюзив», — написали в инстаграме организаторы вечеринки.

Стоимость билета на мероприятие — 2 000 рублей. Чтобы купить его и узнать подробности мероприятия, нужно написать в директ организаторам.

Источник: «Город говорит»

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