Новогоднюю иллюминацию в Нижнем демонтируют в феврале

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Иллюминацию и новогодние украшения на улицах Нижнего планируют демонтировать в феврале. Об этом сообщает ИА «В городе N» со ссылкой на дирекцию парков и скверов.
В городских парках до февраля будут стоять елки и световые инсталляции, а также трехмерные фигуры животных. Праздничную иллюминацию на улицах также начнут демонтировать в феврале, но украшения на Покровке останутся до конца зимы.
Новогоднее оформление кремля останется до конца января, украшения на ярмарке — до 19 января, а в парке «Швейцария» — до конца зимы.