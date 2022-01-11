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Новости

Новогоднюю иллюминацию в Нижнем демонтируют в феврале

Иллюминацию и новогодние украшения на улицах Нижнего планируют демонтировать в феврале. Об этом сообщает ИА «В городе N» со ссылкой на дирекцию парков и скверов.

В городских парках до февраля будут стоять елки и световые инсталляции, а также трехмерные фигуры животных. Праздничную иллюминацию на улицах также начнут демонтировать в феврале, но украшения на Покровке останутся до конца зимы.

Новогоднее оформление кремля останется до конца января, украшения на ярмарке — до 19 января, а в парке «Швейцария» — до конца зимы.

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