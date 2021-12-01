1 февраля, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

В «Самоцвете» пройдет встреча о будущем Вайнера с представителями культурных институций

Команда екатеринбургских архитекторов и общественников «Открытый консорциум» проведет последнее открытое обсуждение преобразований улицы Вайнера.

Встреча состоится 2 декабря в 19:00 в баре «Самоцвет». На нее приглашают представителей культурных институций, организаторов фестивалей и мероприятий, специалистов креативных индустрий. Обсуждение коснется их роли в развитии общественных пространств – в масштабе страны, региона, города, района и улицы Вайнера. Для участия нужна регистрация по ссылке.

Напомним, «Открытый консорциум» готовит комплексный проект преобразования улицы Вайнера. В его основу лягут запросы жителей, туристов, бизнеса, организаторов мероприятий и властей, для сбора которых проходит цикл открытых обсуждений.

Источник: «Открытый консорциум»

скопировать ссылку

Тэги

Редакция
1 декабря 2021

The Village Екатеринбург ищет внештатного автора для коротких и средних форматов

хочу ещё материалов
Закрыть