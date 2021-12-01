В «Самоцвете» пройдет встреча о будущем Вайнера с представителями культурных институций

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Команда екатеринбургских архитекторов и общественников «Открытый консорциум» проведет последнее открытое обсуждение преобразований улицы Вайнера.
Встреча состоится 2 декабря в 19:00 в баре «Самоцвет». На нее приглашают представителей культурных институций, организаторов фестивалей и мероприятий, специалистов креативных индустрий. Обсуждение коснется их роли в развитии общественных пространств – в масштабе страны, региона, города, района и улицы Вайнера. Для участия нужна регистрация по ссылке.
Напомним, «Открытый консорциум» готовит комплексный проект преобразования улицы Вайнера. В его основу лягут запросы жителей, туристов, бизнеса, организаторов мероприятий и властей, для сбора которых проходит цикл открытых обсуждений.
Источник: «Открытый консорциум»