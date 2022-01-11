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Проект «Теперь так», посвященный бережному потреблению, запустил опрос о важнейших социальных и экологических проектах года.
До 16 января можно по ссылке рассказать о любом социальном или экологическом проекте, который вам запомнился в 2021 году — это может быть муниципальная или региональная инициатива, кампания коммерческого бренда, проект НКО, все что угодно, что принесло пользу обществу и/или окружающей среде в 2021 году.
Результаты проанализируют и в феврале подведут итоги, после чего получится «Список бережных инициатив 2021» — бережных по отношению к окружающей среде и людям. Из списка можно будет узнать, какие экологические и социальные темы находят наибольший отклик у российской аудитории, а какие выпадают из дискуссии.