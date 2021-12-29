6 января, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Опубликован режим работы пунктов вакцинации в новогодние праздники

Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в новогодние праздники. Об этом в своем инстаграме рассказал глава Минздрава региона Давид Мелик-Гусейнов.

В ТЦ «Муравей» на проспекте Ленина пункт будет работать 5 января с 9:00 до 16:00 и 6 января с 9:00 до 12:00.

В ТЦ «Сормовские Зори» на Коминтерна — с 31 декабря по 9 января с 15:30 до 17:30.

В ТРЦ «Небо» — 31 декабря, 6 и 8 января с 10:00 до 16:00, а с 3 по 5 января с 10:00 до 19:00.

В ТЦ «Сочи» на Коломенской — 5 и 8 января с 13:30 до 17:30.

В ТЦ «Максидом» на Тургайской — 31 декабря, а также 2, 4, 6 и 8 января с 10:00 до 16:00.

В ТЦ «Седьмое небо» — 31 декабря и с 3 по 9 января с 10:00 до 15:00.

В ТРЦ «Фантастика» — с 3 по 6 января и 8 января с 10:00 до 16:00.

С собой нужно иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС и маску.

скопировать ссылку

Тэги

На сайте «Архитекторы.рф» вышел бесплатный курс о здоровье горожан
29 декабря 2021

На сайте «Архитекторы.рф» вышел бесплатный курс о здоровье горожан

хочу ещё материалов
Закрыть