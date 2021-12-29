Опубликован режим работы пунктов вакцинации в новогодние праздники

Купить рекламу
Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в новогодние праздники. Об этом в своем инстаграме рассказал глава Минздрава региона Давид Мелик-Гусейнов.
В ТЦ «Муравей» на проспекте Ленина пункт будет работать 5 января с 9:00 до 16:00 и 6 января с 9:00 до 12:00.
В ТЦ «Сормовские Зори» на Коминтерна — с 31 декабря по 9 января с 15:30 до 17:30.
В ТРЦ «Небо» — 31 декабря, 6 и 8 января с 10:00 до 16:00, а с 3 по 5 января с 10:00 до 19:00.
В ТЦ «Сочи» на Коломенской — 5 и 8 января с 13:30 до 17:30.
В ТЦ «Максидом» на Тургайской — 31 декабря, а также 2, 4, 6 и 8 января с 10:00 до 16:00.
В ТЦ «Седьмое небо» — 31 декабря и с 3 по 9 января с 10:00 до 15:00.
В ТРЦ «Фантастика» — с 3 по 6 января и 8 января с 10:00 до 16:00.
С собой нужно иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС и маску.