Опубликован список площадок для новогодних гуляний в Нижнем

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Новогодние площадки будут работать во всех районах Нижнего с 25 декабря до 9 января. Об этом в инстаграме рассказал мэр Нижнего Юрий Шалабаев.
В Нижегородском районе праздник отметят в детском парке имени Свердлова, в Сормове — в парке «Светлоярский», в Ленинском — у кинотеатра «Россия», в Московском районе — у ФОКа «Юность», в Советском — на площади Советской, в Приокском — в парке «Швейцария», на Автозаводе — в парке «Автозаводский», в Канавинском — на Нижегородской ярмарке.
Сообщается также, что на площади Горького уже установили главную елку — там пройдет «Горьковская ярмарка-800».