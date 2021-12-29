Опубликован список площадок для запуска фейерверков в Нижнем Новгороде

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Площадки для запуска фейерверков в новогоднюю ночь появятся в пяти районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает администрация города.
В Сормовском районе запускать фейерверки можно будет в Сормовском парке за Лебединым озером.
В Советском районе разрешенным местом для запуска салютов стала площадь Советская — 31 декабря там установят ограждение, а также информационный стенд с правилами пользования пиротехникой.
На Автозаводе пиротехнику можно будет запускать на пляже озера Земснаряд-1 на улице Смирнова.
В Московском районе запускать фейерверки разрешили возле дворца «Юность» на улице Ярошенко, 5а.
В Нижегородском районе площадку для пиротехники оборудуют на набережной Гребного канала рядом с рестораном «У Александра».
В Приокском, Канавинском и Ленинском районе площадок для санкционированного запуска фейерверков не предусмотрено.