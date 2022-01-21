Площадь Свободы планируют закрыть для транспорта на время строительства метро

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Площадь Свободы планируется полностью закрыть для транспорта на время строительства новой станции метро. Об этом сообщает ИА «В городе N» со ссылкой на директора ГУММиД в Нижнем Новгороде Андрея Левдикова.
Автозаводскую линию метро планируют продлить до станции «Сенная» и вероятнее всего, промежуточная станция будет располагаться на площади Свободы, но есть и вариант со строительством станции «Оперный театр».
«Решение через площадь Свободы в эксплуатационно плане дает нам некие облегчения, потому что, как минимум, уходят две кривых и уменьшается путь и время пробега от площади Горького, Свободы до Сенной», — сообщил директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев.
Сообщается, что в процессе строительства станции «Площадь Свободы» придется перекрыть площадь от любого транспорта, автостанцию «Сенная» тоже планируется перенести перед началом строительства — куда именно, пока не известно.
Строительство новых станций метро начнется уже в этом году, а завершится в конце 2025 года.