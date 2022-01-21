22 января, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Площадь Свободы планируют закрыть для транспорта на время строительства метро

Площадь Свободы планируется полностью закрыть для транспорта на время строительства новой станции метро. Об этом сообщает ИА «В городе N» со ссылкой на директора ГУММиД в Нижнем Новгороде Андрея Левдикова.

Автозаводскую линию метро планируют продлить до станции «Сенная» и  вероятнее всего, промежуточная станция будет располагаться на площади Свободы, но есть и вариант со строительством станции «Оперный театр».

«Решение через площадь Свободы в эксплуатационно плане дает нам некие облегчения, потому что, как минимум, уходят две кривых и уменьшается путь и время пробега от площади Горького, Свободы до Сенной», — сообщил директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев.

Сообщается, что в процессе строительства станции «Площадь Свободы» придется перекрыть площадь от любого транспорта, автостанцию «Сенная» тоже планируется перенести перед началом строительства — куда именно, пока не известно.

Строительство новых станций метро начнется уже в этом году, а завершится в конце 2025 года.

скопировать ссылку

Тэги

Кроссовки adidas Originals Forum, посвященные молодому поколению
Товар дня
Вчера

Кроссовки adidas Originals Forum, посвященные молодому поколению

хочу ещё материалов
Закрыть