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Екатеринбуржцы могут получить бесплатные презервативы при заказе пиццы
Екатеринбуржцы могут получить бесплатные презервативы при заказе пиццы
Новости

Екатеринбуржцы могут получить бесплатные презервативы при заказе пиццы

1 декабря у екатеринбуржцев будет возможность получить бесплатные презервативы при заказе пиццы. Для этого нужно ввести промокод SAFELOVE при заказе доставки в Pizza Mia.

Акция проходит под слоганом «защитись от голода, защитись от неприятностей» и приурочена ко всемирному дню борьбы со СПИДом. Ее инициировали уральские компании Pizza Mia, «Казанова 69» и Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом.

Александра Арапова

директор по маркетингу и коммуникациям Pizza Mia

По результатам 2020 года Свердловская область вторая в России по уровню заболеваемости ВИЧ. А на фоне общей тревоги по поводу коронавируса ситуация ухудшается. Мы — уральский бренд и не можем игнорировать эту проблему.

Анатолий Кузовлёв

представитель «Казанова 69»

Сложности пандемии COVID-19 отвлекли на себя очень много ресурсов из сферы здравоохранения. «Казанова 69» уже не первый год сотрудничает со СПИД-центром, и мы очень рады, что в это вовлекается все больше крупных бизнесов. Чем больше жителей области начнут заботиться о себе сегодня, тем больше наших близких не столкнутся с ВИЧ завтра‎.

Также 1 декабря можно сделать бесплатный тест на ВИЧ в пиццерии на 8 марта, 8б, а также в мобильных пунктах около Ельцин центра и станции метро «Уралмаш». Участники смогут выиграть подарочный сертификат от одного из партнеров акции.

Источник и фото: Pizza Mia

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