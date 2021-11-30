Екатеринбуржцы могут получить бесплатные презервативы при заказе пиццы

Купить рекламу
1 декабря у екатеринбуржцев будет возможность получить бесплатные презервативы при заказе пиццы. Для этого нужно ввести промокод SAFELOVE при заказе доставки в Pizza Mia.
Акция проходит под слоганом «защитись от голода, защитись от неприятностей» и приурочена ко всемирному дню борьбы со СПИДом. Ее инициировали уральские компании Pizza Mia, «Казанова 69» и Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом.
Александра Арапова
директор по маркетингу и коммуникациям Pizza Mia
По результатам 2020 года Свердловская область вторая в России по уровню заболеваемости ВИЧ. А на фоне общей тревоги по поводу коронавируса ситуация ухудшается. Мы — уральский бренд и не можем игнорировать эту проблему.
Анатолий Кузовлёв
представитель «Казанова 69»
Сложности пандемии COVID-19 отвлекли на себя очень много ресурсов из сферы здравоохранения. «Казанова 69» уже не первый год сотрудничает со СПИД-центром, и мы очень рады, что в это вовлекается все больше крупных бизнесов. Чем больше жителей области начнут заботиться о себе сегодня, тем больше наших близких не столкнутся с ВИЧ завтра.
Также 1 декабря можно сделать бесплатный тест на ВИЧ в пиццерии на 8 марта, 8б, а также в мобильных пунктах около Ельцин центра и станции метро «Уралмаш». Участники смогут выиграть подарочный сертификат от одного из партнеров акции.
Источник и фото: Pizza Mia