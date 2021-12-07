1 февраля, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Вакансия дня

Вакансия дняPR-специалист Ural Music Night

АвторАнастасия Дубинкина
РедакторСоня Глухова

Команда музыкальных проектов Ural Music Night ищет PR-специалиста. Среди обязательных требований вакансии — опыт работы в ивент или музыкальной индустрии, умение писать и говорить на английском и русском языках.

В описании вакансии говорится, что на должности нужно будет создавать проекты, генерировать инфоповоды, взаимодействовать со СМИ Екатеринбурга, России и мира, организовывать пресс-мероприятия и общаться с лидерами мнений. 

Работать предстоит в офисе в центре Екатеринбурга. Резюме отправляйте  на почту: Shmelkova@uralmusicnight.ru с темой письма «Новый пиарщик». Более подробную информацию о вакансии можно найти в инстаграме команды.

Источник: Ural Music Night

скопировать ссылку

Тэги

7 декабря 2021

На Вторчермете появится комьюнити, которое займется преображением района

хочу ещё материалов
Закрыть