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Команда музыкальных проектов Ural Music Night ищет PR-специалиста. Среди обязательных требований вакансии — опыт работы в ивент или музыкальной индустрии, умение писать и говорить на английском и русском языках.
В описании вакансии говорится, что на должности нужно будет создавать проекты, генерировать инфоповоды, взаимодействовать со СМИ Екатеринбурга, России и мира, организовывать пресс-мероприятия и общаться с лидерами мнений.
Работать предстоит в офисе в центре Екатеринбурга. Резюме отправляйте на почту: Shmelkova@uralmusicnight.ru с темой письма «Новый пиарщик». Более подробную информацию о вакансии можно найти в инстаграме команды.
Источник: Ural Music Night