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Ельцин Центр объявил конкурс авторских экскурсий «90-е, на мой взгляд». Победители получат денежный приз и возможность провести экскурсию в музее Ельцин Центра.
Конкурс пройдет в два этапа. Сначала участникам нужно прислать план собственной экскурсии с рассказом об инсталляциях второго этажа Ельцин центра, который посвящен истории 90-х. Проект можно сделать в виде таблицы или написать рукописным текстом не более 4 страниц А4. На втором этапе с 1 марта 2022 года участники защитят проекты экскурсий в музее Ельцин центра. Жюри конкурса еще неизвестно.
Всего будет три номинации по три призовых места — «Диалог поколений», «Культурный диалог» и «Гражданский диалог». За первое место участники получат 10 000 рублей, за второе — 5 000 рублей, а за третье — 3 000 рублей. Победители конкурса смогут провести авторскую экскурсию в музее Ельцин центра два раза.
Заявку на участие вместе с проектом экскурсии нужно отправить до 23 февраля 2022 года на адрес электронной почты музея museum@ycenter.ru с указанием «Авторская экскурсия» в теме письма. Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте Ельцин Центра.