5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

ЗакС Петербурга одобрил проект федерального закона об использовании QR-кодов в общественных местах

В среду, 8 декабря, парламент Петербурга одобрил проект федерального закона об использовании QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или недавно перенесенный ковид, в общественных местах. 

34 депутата проголосовали «за», «против» — 13. Как пишет Ротонда, главными противниками закона стали члены партии КПРФ. Они пришли на заседание ЗакСа с табличками, на которых были изображены перечеркнутые QR-коды. К коммунистам также присоединился яблочник Борис Вишневский. 

Федеральный закон подготовили еще в начале ноября 2021-го. Перед его принятием Госдума предварительно направила законопроект на одобрение региональным парламентам. 

Источник: ЗАКС.ру, Ротонда

скопировать ссылку

Тэги

8 декабря 2021

WWF России и Naturella запустили проект по защите лесов

хочу ещё материалов
Закрыть