ЗакС Петербурга одобрил проект федерального закона об использовании QR-кодов в общественных местах

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В среду, 8 декабря, парламент Петербурга одобрил проект федерального закона об использовании QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или недавно перенесенный ковид, в общественных местах.
34 депутата проголосовали «за», «против» — 13. Как пишет Ротонда, главными противниками закона стали члены партии КПРФ. Они пришли на заседание ЗакСа с табличками, на которых были изображены перечеркнутые QR-коды. К коммунистам также присоединился яблочник Борис Вишневский.
Федеральный закон подготовили еще в начале ноября 2021-го. Перед его принятием Госдума предварительно направила законопроект на одобрение региональным парламентам.
Источник: ЗАКС.ру, Ротонда