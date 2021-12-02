В общественном транспорте Петербурга вводят QR-коды, но не ковидные, а для оплаты проезда

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В общественном транспорте Петербурга вводят QR-коды, но не ковидные (как подумали некоторые пользователи соцсетей), а для оплаты проезда, уточнили в комитете по транспорту города.
По данным «Петербургского дневника», новую систему оплаты проезда введут в 2022 году. Смольный собирается выделить на сканеры QR-кодов 117 миллионов рублей. В официальном телеграм-канале комитета по транспорту Петербурга рассказали, как это будет работать: «Новые валидаторы в городском наземном транспорте будут считывать информацию с разовых проездных билетов в виде цифровых кодов». Такой код будет содержать данные о месте, времени покупки билета и сроке его действия.
Источник: «Петербургский дневник», Начальник транспортного цеха