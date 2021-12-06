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Вакансия дняРегиональный представитель «ВКонтакте» на Урале

«ВКонтакте» ищет специалиста, который станет амбассадором компании на Урале. Он должен будет представлять и продвигать интересы компании в медиатусовке, музыкальных и блогерских комьюнити.

В задачи регионального представителя будет входить:

  • работа с представителями медиа, бизнеса, лидерами мнений, IT-сообществами для продвижения интересов «ВКонтакте» на разные аудитории;
  • создание проектов с локальными компаниями, чтобы повысить активность пользователей и популярность продуктов «ВКонтакте»;
  • привлечение популярных авторов на платформу;
  • сбор обратной связи для команд маркетинга и продукта.

Среди требований компании к кандидату на эту должность: опыт работы в медиа, PR или маркетинге от 3 лет, знание медийного рынка Урала и его главных представителей, реализованные проекты с локальными лидерами мнений, умение вести переговоры, опыт создания спецпроектов на стыке медиа.

Откликнуться на вакансию можно на hh.ru.

Источник: hh.ru

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