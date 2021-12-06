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«ВКонтакте» ищет специалиста, который станет амбассадором компании на Урале. Он должен будет представлять и продвигать интересы компании в медиатусовке, музыкальных и блогерских комьюнити.
В задачи регионального представителя будет входить:
Среди требований компании к кандидату на эту должность: опыт работы в медиа, PR или маркетинге от 3 лет, знание медийного рынка Урала и его главных представителей, реализованные проекты с локальными лидерами мнений, умение вести переговоры, опыт создания спецпроектов на стыке медиа.
Откликнуться на вакансию можно на hh.ru.
Источник: hh.ru