Владельца сети магазинов «Рив Гош» и совладельца «Юлмарта» Августа Мейера отправили в СИЗО на 2 месяца

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9 декабря
Московский районный суд Петербурга отправил владельца сети магазинов «Рив Гош» и совладельца «Юлмарта» Августа Мейера в СИЗО до 7 февраля 2022-го.
В среду, 8 декабря, в Петербурге задержали владельца «Рив Гош» и «Юлмарта» Августа Мейера, а также его жену Инну Мейер. Об этом сообщает «Коммерсант».
Супругов подозревают в хищении 2,3 млрд рублей у Сбербанка, полученных «Юлмартом» в виде кредитов на развитие бизнеса несколько лет назад. Сейчас Мейеров допрашивают в Следственном комитете.
Первым фигурантом этого уголовного дела был другой совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин еще в 2017 году.
Источник: «Коммерсант», Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга