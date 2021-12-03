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Горожане могут сделать снежинки, которыми украсят Ельцин Центр. Условие простое: снежинки должны быть белого, голубого или синего цвета, а изготавливать их нужно из доступной для переработки бумаги — афиш, газет и других материалов.
Принести снежинки можно до 12 декабря на стойку администрации Ельцин Центра. Авторы могут оставить свои имя и адрес электронной почты, чтобы принять участие в розыгрыше новогодних подарков: билеты в кино, музей и арт-галерею, абонементы на детские мероприятия, исторический новогодний ужин и другое.
Участвовать в конкурсе можно как одному, так и целым коллективом — среди компаний, от которых Ельцин Центр получит наибольшее количество снежинок, будет разыгран секретный новогодний кинопоказ только для сотрудников предприятия.
Напомним, в этом году команда Ельцин Центра решила украшать пространство только с помощью переработанных материалов.
Источник: Ельцин Центр