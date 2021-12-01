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Шеф-повар Михаил Аракелов возглавил кухню ресторана «Карбонара»
Шеф-повар Михаил Аракелов возглавил кухню ресторана «Карбонара»
Новости

Шеф-повар Михаил Аракелов возглавил кухню ресторана «Карбонара»

В Екатеринбурге шеф-повар Михаил Аракелов возглавил кухню ресторана «Карбонара». Ранее он стажировался у итальянского шеф-повара Джакомо Ломбарди и возглавлял кухню «Стейк-хауса» и «Si!».

Обновления меню, гастрономические ужины и мастер-классы планируются уже в январе. По словам ресторатора Кирилла Шлаена, с новым шеф-поваром «Карбонара» упрочит позицию среди итальянских ресторанов Екатеринбурга.

Ранее Russian Wine Awards отметила винную карту «Карбонары» тремя звездами.

Источник: The Village Екатеринбург

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