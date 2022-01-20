Пять выставок в «Главном проспекте»

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21 января в «Главном проспекте» (проспект Ленина, 8) открывается новый сезон. На этот раз в галерее будут представлены не только живопись и графика, но и скульптура, инсталляции, видео-арт. Рассказываем, что смотреть:
«Точка зрения»
Художник: Алексей Залазаев (Пермь)
Скульптор-монументалист презентует этюды и станковую скульптуру, выполненные по сверхточной технологии высокотемпературного вакуумного литья никелевых сплавов.
«Фрагменты близости»
Художники: авторы, выпускники институтов современного искусства
В экспозиции представлены живопись, графика, инсталляции, видео-арт разных авторов, которые размышляют на тему «близости» и многочисленных аспектах этого понятия: пространственных, социальных, психологических. Каждый участник средствами разнообразных медиа по-своему трактует «близость», исследует тематику, использует собственные технические приемы, средства и способы художественного высказывания.
«Японские мастера печатной графики»
Художник: Кацунори Хаманиси
Гравюры выполнены в технике меццо-тинто. В работах встречаются традиционные атрибуты японской культуры: рисовые колосья — своего рода символ благополучия у японцев, симэнава — священная веревка из рисовой соломы, искусно украшенные кимоно, гармонично устроенные уголки сада камней и даже схемы складывания оригами. Кроме того, художник экспериментирует с абстракцией.
«Квадромбы. Ноосфера»
Художник: Владислав Коваль (Волгоград)
Совместный проект с Волгоградским музеем изобразительных искусств им. И. И. Машкова. Квадромбы — новое направление в изобразительном искусстве, открытое волгоградским мастером. В его основе — синтез квадрата и ромба. Таким картинам не нужны рамы, они словно парят в воздухе.
«Стрит-арт»
Художник: Джеймс Кокран (Лондон)
Выставка работ молодого британского художника. Техника, в которой работает художник, называется «капельными рисунками» и состоит из слоев цветных капель или энергичных линий, образующих яркие и поэтические городские пейзажи и портреты.
Источник и обложка: «Главный проспект»