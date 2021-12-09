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Возможность дня

Возможность дняСходить на выставку и выиграть книгу

АвторАнастасия Дубинкина
РедакторСоня Глухова

«Синара Центр» и «Галерея Синара Арт» объявляют конкурс, в котором разыграют книги из серии издания «Художник и книга» коллаборации Марка Башмакова и Государственного Эрмитажа.

«Художник и книга» — специальное издание, которое выпускается к открытию Кабинета книги художника в Государственном Эрмитаже — зала, где будут находиться книги, иллюстрированные известными художниками и скульпторами. Автор серии книг, математик и коллекционер Марк Башмаков, собрал коллекцию мирового типографского искусства для издания.

Ульяна Заворохина

координатор публичных мероприятий «Галереи Синара арт»

Мы разыграем шесть книг, по две каждый месяц: в декабре, январе и феврале. Наши призы — замечательные образцы типографического искусства, в основе которого лежит соединение текста, графики, технических средств.

Конкурс стартует 12 декабря. Первую книгу Башмакова разыграют 27 декабря. Для участия в акции нужно прийти на выставку «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» и выложить фото в инстаграм с отметкой @sinara_center. Подробности акции анонсирует «Галерея Синара Арт» в инстаграме.

Источник: «Синара Центр»

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