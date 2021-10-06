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Городские власти собираются следить за петербуржцами с помощью сим-карт «для профилактики правонарушений»

На сайте госзакупок появился аукцион на выполнение работ по мониторингу за жителями Петербурга с помощью мобильных операторов. Подрядчик должен собирать данные о передвижении, доходах, поле и месте проживания петербуржцев. Об этом сообщает издание Baza.

В качестве цели закупки власти указали «профилактику правонарушений в Петербурге, которая входит в подпрограмму “Безопасный город“». Как пишет Baza, cудя по описанию закупки, власти также собираются следить за массовыми скоплениями людей. Подрядчик будет обязан предоставлять информацию властям «по первому требованию». Отчеты планируют хранить в течение 12 месяцев. 

Аукцион разметил «Городской мониторинговый центр».

Источник: Baza

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