СКБ-банк переименуют в ПАО «Банк Синара»

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«СКБ-банк» запускает ребрендинг с переименованием в ПАО «Банк Синара».
Решение приняли на собрании акционеров 17 декабря. Изменения вступят в силу после регистрации Устава в новой редакции Банком России, об этом сообщат отдельно.
По словам Дениса Ошева, председателя правления «СКБ-банка», «интеграция с материнским брендом позволит отразить реальную неразрывную связь» банка с остальными направлениями деятельности группы Синара.
«СКБ-банк» является частью группы «Синара» на протяжении 20 лет и включает более 150 офисов и около 6 000 банкоматов по всей России.