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Свердловская область заняла шестое место по количеству жителей, которые обнаруживают у себя признаки эмоционального выгорания из-за стресса перед Новым годом среди всех регионов России. Такое исследование провели цифровой медицинский сервис «Доктор рядом» и платформа hh.ru.
68 %
свердловчан
нашли у себя признаки эмоционального выгорания в конце 2021 года
Всего, по результатам опроса, 75 % россиян нашли у себя признаки эмоционального выгорания. Из них каждый третий (36 %) уже замечает у себя такие признаки, как отсутствие радости от работы, постоянное чувство вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и утомляемость. 35 % считают, что почти или уже выгорели, а 4 % замечают у себя такие симптомы впервые. Оставшиеся 25 % не замечают у себя ничего из вышеперечисленных симптомов.
Чаще всего признаки эмоционального выгорания находили у себя жители Новосибирска, Казани и Санкт-Петербурга.
Источник: hh.ru