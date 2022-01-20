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Цифра дняСколько спортсменов поедет на Олимпиаду от Нижегородской области

15 спортсменов представят Нижегородскую область на зимней Олимпиаде в Пекине, которая стартует 4 февраля. Об этом сообщает «Федерал Пресс».

В прыжках с трамплина область представит чемпион России Роман Трофимов, в лыжных гонках — саровский спортсмен Артем Мальцев, еще на Олимпиаду поедут четверо нижегородских конькобежцев — двукратный призер чемпионатов мира в командном спринте Дарья Качанова, четырехкратный бронзовый призер чемпионатов мира Сергей Трофимов, бронзовый призер зимней Олимпиады в Пхенчхане Наталья Воронина и шестикратный бронзовый призер чемпионатов мира Елизавета Голубева.

Семь представительниц клуба «Скиф» вошли в расширенный состав женской сборной России по хоккею — вратарь Валерия Меркушева, защитницы Елена Проворова и Ангелина Гончаренко, нападающие Виктория Кулишова, Оксана Братищева, Алена Старовойтова и Ландыш Фаляхова. В женскую сборную Чехии по хоккею вызвали Анету Тейралову, а хоккеист «Торпедо» Марек Хривик сыграет за мужскую сборную Словакии.

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