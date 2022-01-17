Снесенное здание на Черниговской обяжут восстановить в прежнем виде

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Историческое здание, снесенное на Черниговской в начале января, планируют восстановить в тех же объемах и стилистике. Об этом сообщает ИА «В городе N» со ссылкой на управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
Здание середины XIX века снесли в новогодние праздники на улице Черниговской — снос признали незаконным, собственнице объекта Людмиле Тепловой грозит штраф до 200 тысяч рублей.
«По факту сноса здания было проведено совещание, на котором сформулирована позиция правительства Нижегородской области — дом должен быть восстановлен в прежних объемах и стилистике», — сообщили в УГО ОКН.