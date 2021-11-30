Снегопад задерживает вылеты самолетов из Пулково

Купить рекламу
В петербургском аэропорту Пулково задержали несколько рейсов из-за выпавшего снега. Среди них рейсы в Доминикану, Ригу, Ургенч и в несколько городов России.
Рейс в Доминикану, например, задерживают уже на 12 часов. Самолет должен был вылететь еще в час ночи. «Далее под различными предлогами пилот оттягивал момент вылета, сначала двух пассажиров снял, мы ждали, пока их багаж вынут из самолета. Далее сказали, что сзади навалили кучу снега и ждем, пока ее разгребут, потом ждали приезда буксира, буксир приехал — не смог самолет сдернуть с места», — рассказал один из пассажиров рейса «Фонтанке».
В расчистке аэродрома от снега участвуют более 30 единиц техники, сообщили в пресс-службе аэропорта.
В Смольном попросили автомобилистов сегодня остаться дома, чтобы не мешать уборке снега в городе.
Источник: «Деловой Петербург», «Фонтанка»