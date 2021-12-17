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Вице-губернатор по ЖКХ Анатолий Повелий в эфире телеканала «Санкт-Петербург» объяснил, почему в Петербурге так медленно убирают снег: в Смольном заботятся об экологии. На неожиданный ответ властей обратила внимание «Ротонда».
«Мы не используем никаких реагентов, которые принципиально ускорили бы уборку тротуаров и улиц, но нанесли бы ущерб и природе, и органам дыхания, и обуви, и нашим братьям меньшим, которые по этому ходят (цит. по «Ротонде»)», — рассказал вице-губернатор Повелий.
Источник: «Ротонда»