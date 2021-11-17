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Вакансия дня

Вакансия дняСтарший специалист по работе с партнерами Ельцин Центра

Команда Ельцин Центра открыла новую вакансию — они ищут старшего специалиста по работе с партнерами в штат. 

Что требуется:
– Высшее образование в сфере PR/ рекламы/ маркетинга / менеджмента;
– Письменный и разговорный английский язык (уровень не ниже Upper-Intermediate);
– Владение Google Workspace;
– Опыт работы от 3 лет на аналогичной должности в сфере культуры и искусства/ фэшн-индустрии/ издательском деле;
– Знание порядка оформления, ведения и хранения документации, связанной с коммуникационной деятельностью по работе с партнерами;
– Наличие широкой базы контактов среди специалистов отделов пресс-службы и PR;
– Грамотная устная и письменная речь;
– Развитые навыки медиапланирования;
– Широкий кругозор и анализ новостной повестки дня как неотъемлемая часть жизни.

Чем предстоит заниматься:
– Искать партнеров для мероприятий и вести с ними переговоры;
– Создавать презентации для продвижения мероприятий и организации в целом;
– Разрабатывать и реализовывать коммуникационные кампании и стратегии продвижения организации;
– Самостоятельно генерировать идеи для спецпроектов;
– Оперативно взаимодействовать с департаментами Ельцин Центра по вопросу продвижения программ.

Резюме и ссылку на портфолио можно отправлять на почту Kadry@ycenter.ru с темой письма «Специалист по работе с партнерами».

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