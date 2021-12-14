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Возможность дня

Возможность дняСтать участником «Ночи городских инициатив»

АвторАнастасия Дубинкина
РедакторСоня Глухова

21 января в Ельцин центре в четвертый раз пройдет «Ночь городских инициатив» — это мероприятие для поддержки горожан, которые развивают Екатеринбург в сфере культуры, городской среды, социального предпринимательства, импакт-бизнеса.

На «Ночи городских инициатив» пройдет народный краудфандинг — каждый пришедший сделает взнос в «общую копилку» на любую сумму. Во время самого мероприятия лидеры городских проектов расскажут о них в виде коротких презентаций на сцене. А в конце участники встречи смогут проголосовать за понравившиеся проекты, выбрать четыре инициативы и разделить между ними собранные деньги.

Стать участником проекта можно до 20 декабря. Для этого необходимо зарегистрироваться. А уже 21 декабря пройдет онлайн-встреча участников, которая будет посвящена подготовке презентаций проектов с экспертом.

«Ночь городских инициатив» проходит с 2017 года. Организатором мероприятия является «Фонд городских инициатив», подробную информацию можно узнать на их сайте.

Источник: «Фонд городских инициатив»

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