Стул и скамейка «а ля рус» от екатеринбургского бренда

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Екатеринбургские дизайнеры из Annki.studio создали лимитированную коллекцию мебели «Clover» к Новому году.
В дроп вошли деревянная скамья и табурет. Из-за формы мебель напоминает стиль «а ля рус» (культ русской айдентики, которая отличается яркими красками и народными узорами. — Прим. ред.). А благодаря классическому красному цвету можно представить скандинавскую эстетику: когда фасады домов красят алой краской.
«Наши новые предметы — стул и скамья „Сlover“ — это микс традиций. В них столько же „русскости“, сколько „скандинавскости“. Будут уместны и дома, и на даче, и в стокгольмской квартире», — рассказали дизайнеры в инстаграме магазина.
Помимо красных, изделия скоро представят и в других оттенках. Цена табурета — 8 тысяч, скамьи — 16 тысяч рублей. Мебель можно купить в корнере Annki.studio в Ельцин Центре или сделать предзаказ на сайте или в инстаграме магазина.
Annki.studio — екатеринбургский бренд мебели. Ранее The Village Екатеринбург рассказывал о бренде и его основательнице.
Источник: Annki.studio