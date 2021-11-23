Блокадница из Выборга с онкологическим заболеванием сама сделала себе операцию

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В Выборге блокадница с онкологическим заболеванием сама сделала себе операцию, которую врачи перенесли из-за выявленного у пожилой женщины ковида. Как объяснила сама пенсионерка, которой больше 90 лет, она больше не могла терпеть боль. Об этом рассказала работница скорой помощи Виктория Шутова на своей странице в инстаграме.
Ветеран Великой Отечественной войны, пережившая блокаду Ленинграда, страдает асцитом. Из-за онкологического заболевания в брюшной полости пенсионерки скапливается жидкость. Чтобы избавиться от нее, женщина сама сделала себе надрезы ножом на животе. Как утверждают в комитете по здравоохранению Ленобласти, пенсионерке не смогли сделать операцию своевременно из-за того, что у нее обнаружили ковид.
Блокадница написала предсмертную записку, в которой попросила прощения у своей семьи за «такой поступок». Она объяснила, что пошла на это, так как больше не могла терпеть боль.
По словам Шутовой, сейчас пенсионерка находится в больнице. Власти Ленобласти начали проверку.
Источник: Виктория Шустова / Instagram, Комсомольская Правда