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Планы на выходныеСвоп-вечеринка по обмену винила и лекторий в Bolshoy Book Store

АвторАнастасия Дубинкина
РедакторСоня Глухова

12 декабря книжный магазин Bolshoy Book Store организует своп виниловыми пластинками c участием коллекционеров, а также лекторий и шоу-кейс от уральских диджеев.

С 14:00 любой желающий сможет обменять свою пластинку на другую понравившуюся на втором этаже универмага «Большой».

А в 15:00 на площадке пройдут две лекции с участием уральских диджеев DJ WIDE и Fantastic Fresh: «С чего начинается путь диск-жокея» и «Шоу-кейс с ReddBull3style. Разбор на живом примере». В конце лектория с DJ-сетом выступят Паша Wide, Jahtonyx, Fantastic Fresh и DJ WIDE.

Зарегистрироваться на своп-вечеринку и лекторий можно, написав в директ инстаграма Bolshoy Books Store. Вход бесплатный.

Источник: Bolshoy Books Store

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