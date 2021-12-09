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12 декабря книжный магазин Bolshoy Book Store организует своп виниловыми пластинками c участием коллекционеров, а также лекторий и шоу-кейс от уральских диджеев.
С 14:00 любой желающий сможет обменять свою пластинку на другую понравившуюся на втором этаже универмага «Большой».
А в 15:00 на площадке пройдут две лекции с участием уральских диджеев DJ WIDE и Fantastic Fresh: «С чего начинается путь диск-жокея» и «Шоу-кейс с ReddBull3style. Разбор на живом примере». В конце лектория с DJ-сетом выступят Паша Wide, Jahtonyx, Fantastic Fresh и DJ WIDE.
Зарегистрироваться на своп-вечеринку и лекторий можно, написав в директ инстаграма Bolshoy Books Store. Вход бесплатный.
Источник: Bolshoy Books Store