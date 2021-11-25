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Заслуженного тренера России по плаванию выдворили из зала суда и отвезли в полицию за отказ надеть маску

В четверг, 25 ноября, заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина выдворили из зала Московского районного суда за отказ надеть маску, а затем отвезли в полицию в сопровождении наряда правоохранителей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

22 ноября Александра Ильина и Виталину Симонову, трехкратную чемпионку мира по плаванию в ластах, задержали в аэропорту, когда они возвращались домой после соревнований. 63-летний тренер был без маски, за что полицейские повалили мужчину на землю и заломали ему руки. Спортсменка снимала происходящее на видео и просила отпустить Ильина.

Полицейские составили на заслуженного тренера два протокола за «нарушение санитарных правил» (ч. 1 статьи КоАП) и «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (ч. 1 статьи 19.3 КоАП). На Симонову возбудили дело об оскорблении полицейских (ст. 319 УК РФ), сейчас спортсменка находится под подпиской о невыезде.

Ильин успел дать комментарий «Матч-ТВ»: «В прошлом году я переболел коронавирусом, у меня прививка, QR-код. У меня одышка, аритмия, я не могу находиться в маске». Заслуженный тренер также рассказал, что его продержали в отделе полиции больше суток. По словам Ильина, у него забрали таблетки от аритмии и не давали пить и есть.

После того как Ильина выдворили из зала суда, на него собираются составить еще один протокол о нарушении санитарных норм. 

Источник: «Матч-ТВ», «Медиазона», Объединенная пресс-служба судов Петербурга

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