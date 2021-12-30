Tele2 открывает «Дом по другим правилам»

Купить рекламу
Tele2 приглашает с пользой провести новогодние праздники в проекте «Дом по другим правилам».
В январские праздники там можно будет найти специальный новогодний контент — например, в лектории от проекта «Синхронизация» речь пойдет о том, как правильно подводить итоги уходящего года, ставить и достигать цели.
Для тех, кто в праздники не может обходиться без фото для социальных сетей, организуют лекцию по мобильной съемке, а тем, кто задумывается о правилах хорошего тона на праздничных приемах и вечеринках, расскажут об основах современного этикета на деловом мероприятии, в ресторане и онлайн.
На виртуальной кухне «Дома по другим правилам» можно будет повторить вслед за шеф-поварами шедевры израильской, итальянской и европейской кухни, а в разделе «Бар» известные бармены раскроют секреты своих фирменных коктейлей.
Кроме того, команда компании Pro Trener проведет спортивные онлайн-занятия как в зале, так и на свежем воздухе — расскажут и покажут, как быстро привести себя в форму после праздников, подготовиться к зимним пробежкам и тренироваться, не отходя от рабочего стола.
В «Доме» не нужно регистрироваться или оформлять подписку. Зайти в него может любой посетитель, независимо от того, абонентом какого оператора он является.