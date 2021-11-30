В Петербурге 10-балльные пробки из-за снега

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Утром и вечером 30 ноября пробки в центре Петербурга и на крупных магистралях впервые за долгое время достигли 10 баллов. Виной тому выпавший снег.
В комитете по благоустройству рассказали, что накануне вечером на дорогах работали 965 снегоуборочных машин и 460 дворников.
С утра Смольный попросил автомобилистов оставаться дома, чтобы не мешать уборке снега в городе. Даже «Яндекс.Такси» предлагал петербуржцам передвигаться на общественном транспорте.
Источник: «Собака.ru», телеканал Санк-Петербург