Цикл лекций об уличном искусстве

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6–10 декабря в рамках лаборатории молодого художника теоретик уличного искусства Игорь Поносов проведет серию лекций в Публичной библиотеке ГЦСИ.
Всего будет три встречи:
Лекция об истории уличного искусства
6 декабря, 19:00
Через труды Жана Бодрийяра и «Теорию разбитых окон» Игорь Поносов рассмотрит основные этапы формирования граффити-субкультуры Нью-Йорка 1970-х: от первых тегов к разнообразию стилей и пост-граффити.
Лекция о разнообразии практик в уличном искусстве
8 декабря, 19:00
Спикер расскажет, как с 1990-х и по сегодняшний день уличные художники экспериментируют не только с техниками, но и с медиа. Одни пошли в сторону дизайна и монументального искусства, другие изобретают новые подходы по взлому городского пространства, активно вовлекают жителей, третьи работают с новыми технологиями.
Лекция об истории и конфликтах уличного искусства в России
10 декабря, 19:00
На примере современных работ лектор определит специфику российского уличного искусства, поговорит о смерти и перерождении стрит-арта в России.
Посещение каждой лекции стоит 100 рублей. Подробную информацию о них можно будет найти в соцсетях Уральского ГЦСИ (сейчас — филиал Пушкинского музея).
Источник: пресс-служба Уральского ГЦСИ