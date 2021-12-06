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Цикл лекций об уличном искусстве
Цикл лекций об уличном искусстве
Планы на сезон

Планы на сезонЦикл лекций об уличном искусстве

6–10 декабря в рамках лаборатории молодого художника теоретик уличного искусства Игорь Поносов проведет серию лекций в Публичной библиотеке ГЦСИ.

Всего будет три встречи:

Лекция об истории уличного искусства

6 декабря, 19:00

Через труды Жана Бодрийяра и «Теорию разбитых окон» Игорь Поносов рассмотрит основные этапы формирования граффити-субкультуры Нью-Йорка 1970-х: от первых тегов к разнообразию стилей и пост-граффити.

Лекция о разнообразии практик в уличном искусстве

8 декабря, 19:00

Спикер расскажет, как с 1990-х и по сегодняшний день уличные художники экспериментируют не только с техниками, но и с медиа. Одни пошли в сторону дизайна и монументального искусства, другие изобретают новые подходы по взлому городского пространства, активно вовлекают жителей, третьи работают с новыми технологиями.

Лекция об истории и конфликтах уличного искусства в России

10 декабря, 19:00

На примере современных работ лектор определит специфику российского уличного искусства, поговорит о смерти и перерождении стрит-арта в России.

Посещение каждой лекции стоит 100 рублей. Подробную информацию о них можно будет найти в соцсетях Уральского ГЦСИ (сейчас — филиал Пушкинского музея).

Источник: пресс-служба Уральского ГЦСИ

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