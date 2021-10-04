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Общественный транспорт с Биржевого моста переезжает на Тучков мост

Общественный транспорт с Биржевого моста на год переезжает на Тучков мост, так как 9 октября Биржевой мост закрывается на капитальный ремонт. Об этом сообщает комитет по транспорту Петербурга.

Комитет планирует сохранить все маршруты, проходившие по Биржевому мосту. Автобусные маршруты №№ 10 и 191, а также троллейбусный маршрут № 7 после Дворцового моста будут направлены в объезд: по Университетской набережной, 1-й и Кадетской линиям В.О., Тучкову мосту.

Источник: комитет по транспорту Петербурга 

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