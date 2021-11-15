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Turkish Airlines возобновляет рейсы из Екатеринбурга в Стамбул на новогодние праздники

С 23 декабря на период новогодних праздников авиакомпания Turkish Airlines возобновляет рейсы из Екатеринбурга в Стамбул.

Рейсы авиакомпании запланированы с 23 декабря по понедельникам, четвергам и субботам. Вылет из Стамбула — в 01:30, а рейс из Екатеринбурга — в 08:55 местного времени. Продолжительность полета составит более четырех часов.

Можно будет улететь не только в крупнейший город Турции, но и отправиться по одному из более 250 направлений из аэропорта Стамбула, воспользовавшись разветвленной маршрутной сетью перевозчика.

Напомним, сейчас рейсы в турецкий мегаполис из аэропорта Кольцово выполняют авиакомпании «Победа» (четыре рейса в неделю) и Nordwind (два рейса в неделю). За 10 месяцев текущего года пассажиропоток на маршруте превысил 23,4 тысяч человек.

Источник: пресс-служба аэропорта «Кольцово»

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