Преподавателя СПбГУ депортировали из России. Университет стер всю информацию о нем с сайта вуза

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Вечером 29 ноября в студенческом телеграм-канале истфака СПбГУ «Лупа и Пупа» появилась информация, что преподавателя факультета свободных искусств и наук Майкла Фриза депортировали из России. Студенты рассказали, что еще неделю назад Фриз вел занятия в вузе, но на выходных вся информация о нем была стерта с сайта университета.
По данным «Фонтанки», Майклу Фризу запретили въезд в Россию на 5 лет (до 2026 года) из-за «участия в деятельности нежелательной организации». Под нежелательной организацией скорее всего подразумевается Бард-колледж (организация признана нежелательной на территории РФ), так как «Фонтанка» заметила, что в публикациях СМИ Фриз часто фигурировал как представитель этого колледжа. Летом 2021-го СПбГУ пришлось разорвать 20-летнее партнерство с колледжем из-за его нового статуса.
Публикуем пост из студенческого телеграм-канала целиком:
Источник: телеграм-канал «Пупа и Лупа», «Фонтанка»