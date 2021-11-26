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Создатели сада Миядзаки в Петербурге открывают швейный коворкинг «У Поньо»
Создатели сада Миядзаки в Петербурге открывают швейный коворкинг «У Поньо»
Новости

Создатели сада Миядзаки в Петербурге открывают швейный коворкинг «У Поньо»

Илья Лошаков и Геша Подволоцкая, создатели сада Миядзаки в Петербурге, запускают еще один проект, связанный с известным японским аниматором, — швейный коворкинг «У Поньо». Поньо — имя главного персонажа мультфильма Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе». 

«Это будет место для всех желающих научиться самим, научить других делать различные вещи и предметы: от пошива прихваток и масок до изготовления и росписи одежды», — пишут авторы идеи. Часть занятий будет бесплатной. 

Сейчас основатели будущего коворкинга запустили сбор средств на платформе Planeta.ru. Они собирают деньги на швейные машинки, иглы, нитки, булавки и другие расходные материалы. 

Коворкинг будет находиться по тому же адресу, что и сад Хаяо Миядзаки (Биржевая линия, дом 12). 

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